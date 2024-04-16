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Повітряні сили в ніч проти 16 квітня знищили 9 безпілотників
Вторгнення Росії в УкраїнуВійна

Повітряні сили в ніч проти 16 квітня знищили 9 безпілотників

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Вночі російські війська атакували Україну девʼятьма ударними дронами. Повітряні сили Збройних Сил України усі безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його інформацією, безпілотники типу "Shahed-131/136" запустили із Криму, мису Чауда.

Усі дев’ять "шахедів" зенітники знищили у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

О пів на третю ночі на Хмельниччині було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

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