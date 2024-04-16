Повітряні сили в ніч проти 16 квітня знищили 9 безпілотників

Вночі російські війська атакували Україну девʼятьма ударними дронами. Повітряні сили Збройних Сил України усі безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його інформацією, безпілотники типу "Shahed-131/136" запустили із Криму, мису Чауда.
Усі дев’ять "шахедів" зенітники знищили у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
О пів на третю ночі на Хмельниччині було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.