Російська армія вночі атакувала Україну ударними дронами, спікер Палати представників США Джонсон оголосив про нові законопроєкти допомоги від США для України та Ізраїлю і угода між трьома країнами про судноплавство у Чорному морі — Суспільне забрало головні новини станом на ранок 16 квітня.

Нічна атака на Україну

Вночі російські війська атакували Україну девʼятьма ударними дронами. Повітряні сили Збройних Сил України усі безпілотники. Усі дев’ять "шахедів" зенітники знищили у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. О пів на третю ночі на Хмельниччині були чутні вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Спікер Джонсон оприлюднив план щодо України та Ізраїлю

Спікер Палати представників США Джонсон під час закритої конференції представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

За словами республіканців, які були на зборах, розгляд всіх документів окремо під однією процедурною нормою дозволить внесення поправок, пише The Hill.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, забороною TikTok, а також воно містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані активи РФ для допомоги Україні. Проте жоден документ не містить положень про захист південного кордону, що може визвати критику серед жорстких консерваторів.

Контекст: 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Україна, Туреччина та Росія вели переговори щодо судноплавства в Чорному морі

Україна, Туреччина та Росія протягом двох місяців вели переговори щодо угоди про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та досягли згоди щодо тексту, який мала оголосити Анкара, але Київ раптово відмовився від неї. Про це повідомили Reuters чотири чиновники на умовах анонімності, ознайомлені з цією справою. За їх словами, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після прохання ООН. Угоду "щодо забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі" досягнули у березні. Україна не хотіла її офіційно підписувати і була проти, щоб президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив про це 30 березня.

"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", — повідомило одне з джерел.

Інші три джерела підтвердили цю версію подій. Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів. Чому Україна відмовилася підписувати угоду — не відомо.

Чому це важливо: ухвалення такої угоди надасть Україні експортувати зерно та продукція через море, що розвантажить залізницю та надасть нових та швидших прибутків Україні.

МВФ та Світовий банк обговорять використання заморожених активів РФ для України

Засідання МВФ і Світового банку, що відбудуться цього тижня, дають можливість досягти прогресу у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні, пише AFP.

На засіданні, зокрема, обговорять способи розблокування доходів від заморожених російських активів "для підтримки опору, що триває, і довгострокового відновлення України", пояснив представник Мінфіну, розмовляючи з журналістами.

Його коментарі прозвучали на тлі закликів, що посилюються у Вашингтоні та Європі, створити фонд для України з використанням мільярдів доларів на російських банківських рахунках, інвестицій та інших активів, заморожених на Заході після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Контекст: загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України.