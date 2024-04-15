16 квітня — 783 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівників Служби зовнішньої розвідки та ГУР і заявив, що Україна готова до посилення наступальних дій з боку РФ.
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- Єврокомісія схвалила український план у межах програми Ukraine Facility з бюджетом до 50 мільярдів євро