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Україна відповість на посилення штурмів з боку РФ, Єврокомісія схвалила план реформ на €50 млрд. 783 день війни. Онлайн
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Україна відповість на посилення штурмів з боку РФ, Єврокомісія схвалила план реформ на €50 млрд. 783 день війни. Онлайн

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Війна, ЗСУ, Донбас, Очеретине
Солдат проходить повз нерозірвану російську авіабомбу ФАБ - 500 поблизу села Очеретине недалеко від міста Авдіївка Донецької області, 15 квітня 2024 року. ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

16 квітня — 783 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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