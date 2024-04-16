Російські шпигуни проникли в Румунію під прикриттям українських біженців

Румунія викрила мережу російських шпигунів, які маскувалися під українських біженців. Вони збирали дані про військові навчання на території країни та намагалися дізнатися про обсяги допомоги Україні, стан безпеки та потенціал румунської оборони.

По це пише Digi24 з посиланням на звіт Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT).

За даними видання, шпигуни з РФ робили спроби отримати важливу інформацію про допомогу, яку Румунія надавала Україні. Крім того, вони шукали відомості про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.