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США запровадили санкції проти компаній із Росії, Китаю та ОАЕ
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США запровадили санкції проти компаній із Росії, Китаю та ОАЕ

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Міністерство торгівлі США
Будівля Міністерства торгівлі США, Вашингтон. AP

Сполучені Штати сьогодні 11 квітня запровадили санкції проти трьох російських, шести китайських та двох компаній Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться в офіційному документі Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що російські підприємства потрапили під обмеження через їх участь у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які Росія використовує у війні проти України.

Так, Мінторг США зокрема запровадив санкції проти російських компаній ОДК-СТАР, Delta Aero і Аеросила.

Водночас під санкції потрапили китайські компанії, які, за інформацією влади США, "беруть участь у постачанні чіпів штучного інтелекту для програм військової модернізації Китаю".

Проти юридичних осіб з ОАЕ обмеження запровадили за експорт товарів зі Сполучених Штатів до Ірану в обхід американських санкцій.

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