США запровадили санкції проти компаній із Росії, Китаю та ОАЕ

Сполучені Штати сьогодні 11 квітня запровадили санкції проти трьох російських, шести китайських та двох компаній Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться в офіційному документі Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що російські підприємства потрапили під обмеження через їх участь у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які Росія використовує у війні проти України.

Так, Мінторг США зокрема запровадив санкції проти російських компаній ОДК-СТАР, Delta Aero і Аеросила.

Водночас під санкції потрапили китайські компанії, які, за інформацією влади США, "беруть участь у постачанні чіпів штучного інтелекту для програм військової модернізації Китаю".

Проти юридичних осіб з ОАЕ обмеження запровадили за експорт товарів зі Сполучених Штатів до Ірану в обхід американських санкцій.