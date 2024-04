Китай надає Росії значну кількість компонентів для виготовлення крилатих ракет і безпілотників, а також оптику для танків і бронетехніки, що дозволяє Москві нарощувати оборонне виробництво у війні проти України.

Про це заявили високопоставлені чиновники США, пише Bloomberg.

Білий дім закликає китайські компанії припинити свою підтримку та заохочує європейських союзників чинити тиск на Пекін, щоб він припинив продавати Росії продукцію таких компаній, як Wuhan Global Sensor Technology Co., Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd. і Hikvision, які постачають критично важливі компоненти для Росії.

Хоча немає жодних доказів того, що Китай надає військову допомогу Москві, люди, знайомі з оцінкою американської розвідки, характеризують допомогу як таку ж значну, кажучи, що без імпорту російська військово-промислова база буде мати проблеми.

Китайські офіційні особи стверджують, що країна зберігає нейтралітет у війни Росії проти України. Китай відкидав заяви США про те, що він продає зброю сторонам, залученим у конфлікт. Китайські офіційні особи також відзначили, що деякі технології є подвійного призначення, як комерційного, так і військового застосування.

Але одна людина, знайома з американською розвідкою, описала посилення китайської підтримки Росії.

За словами офіційних осіб, допомога китайських фірм, ймовірно, включає нітроцелюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї. Вони також сказали, що китайські організації працюють над виробництвом безпілотників у Росії, згідно з розвідувальними даними, зібраними США.

За словами чиновника, в останньому кварталі 2023 року 70% російських верстатів і 90% імпорту мікроелектроніки надходили з Китаю. Росія використовувала їх для виробництва ракет, танків і літаків. Зокрема верстати Росії постачає компанія Dalian Machine Tool Group.

За словами офіційних осіб, Росія також отримала військову оптику, яку виробляють китайські фірми iRay Technology і North China Research Institute of Electro-Optics для використання в танках і бронетехніці.

Цей поштовх стався в той момент, коли розвідка США помітила, що Росія різко нарощує виробництво військового обладнання.

Зазначається, що Росія платить Китаю за підтримку, а банки, які обробляють ці платежі, фактично підтримують російську армію і можуть потрапити під санкції США. США дійшли висновку, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей.

Після переговорів у Китаї міністр фінансів США Джанет Єллен попередила цього місяця, що будь-які компанії, які надають матеріальну підтримку війні Росії, зіткнуться зі значними наслідками, а банки, які сприяють значним трансакціям, «наражають себе на ризик санкцій США».

Офіс із санкцій США також веде розслідування щодо кількох компаній, причетних до постачання чіпів до Росії.