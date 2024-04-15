Начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс заявив, що армія РФ використовує в Україні так звану "тактику амеби". За його словами, оскільки росіяни не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди й сподіваються, що десь з'явиться шанс прориву.

Про це Енно Митс розповів в інтерв'ю ERR.

Генерал-майор зазначив, що останнім часом почастішали атаки російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі.

За словами Митса, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

"Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", — пояснив очільник естонського Генштабу Сил оборони.

Він зазначив, що хоча у Росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто.

"Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що вона (РФ — ред.), так би мовити, продукує більше військ: факт полягає у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому. Але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки та рівень командування низький, на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", — сказав генерал-майор.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що російські війська зосереджують зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець – Донбас і захопити Часів Яр. За його словами, російське воєнне керівництво поставило задачу взяти місто до 9 травня.