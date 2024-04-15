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Авіація ЗСУ ударила по війську РФ — Генштаб
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Авіація ЗСУ ударила по війську РФ — Генштаб

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Авіація ЗСУ ударила по війську РФ — Генштаб зведення, війна в Україні
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів росіян.

На фронті протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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