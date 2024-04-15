Авіація ЗСУ ударила по війську РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів росіян.
На фронті протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
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