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Ердоган вирушить із візитом до США 9 травня — Reuters
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Ердоган вирушить із візитом до США 9 травня — Reuters

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Реджеп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. AP

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 травня вирушить із офіційним візитом до Сполучених Штатів, де зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Служби безпеки Туреччини.

Зазначається, що ця поїздка має стати першим візитом Ердогана до Вашингтона з 2019 року, коли пост президента США ще обіймав Дональд Трамп.

Інших деталей у турецькій Службі безпеки не надали, однак зазначили, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин зустрінеться з членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту.

Раніше повідомлялось, що США домовляються з Туреччиною про сировину для снарядів через війну в Україні.

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