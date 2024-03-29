Ердоган вирушить із візитом до США 9 травня — Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 травня вирушить із офіційним візитом до Сполучених Штатів, де зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Служби безпеки Туреччини.

Зазначається, що ця поїздка має стати першим візитом Ердогана до Вашингтона з 2019 року, коли пост президента США ще обіймав Дональд Трамп.

Інших деталей у турецькій Службі безпеки не надали, однак зазначили, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин зустрінеться з членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту.

Раніше повідомлялось, що США домовляються з Туреччиною про сировину для снарядів через війну в Україні.