Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США скоріше схвалити законопроєкт з допомогою Україні та Ізраїлю на тлі атаки Ірану 14 квітня.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити такими ж системами Україну. Найпростіший спосіб — розблокувати пакет американської допомоги Україні й Ізраїлю", — написав Сікорський.

З цією думкою погодився очільник Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра.

"Supplemental Appropriations Act передбачає не тільки критично важливу допомогу для України, а й майже 15 мільярдів доларів для протиракетної оборони Ізраїлю", — зазначив посадовець.

Сєвєра підкреслив, що у ніч на 14 квітня Тегеран надав ще один вагомий аргумент для спікера Палати представників США терміново поставити відповідний акт на голосування.

"Якщо це не слушний момент, щоб це зробити, то демократії в усьому світі почнуть запитувати: "А коли він настане?", — додав очільник Бюро нацбезпеки Польщі.

Законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.