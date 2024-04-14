Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що під час нічної атаки Ірану 14 квітня на території Тель-Авіву навіть не вмикали сирени й оповіщення повітряної тривоги.

Про це дипломат повідомив у коментарі Суспільному.

"Точної статистики немає, але виглядає так, що абсолютна більшість ракет, яка була випущена з Ірану, з території Сирії, і з Іраку, були збиті поза межами території Ізраїлю. В операції, окрім ізраїльських, брали участь британські, французькі, американські військові", — сказав Корнійчук.

Посол зазначив, що збиття повітряних цілей було дуже ефективним.

"Фактично пошкоджено один інфраструктурний об'єкт на військовій базі. Поранення зазнала одна жінка. Не релевантне питання чи українці отримали поранення, пошкодження. Такої інформації немає і, скоріш за все, вже не буде", — підкреслив дипломат.

Корнійчук нагадав, що по Ізраїлю вночі 14 квітня випустили приблизно 300 різних засобів ураження: балістичні та крилаті ракети і дрони.

"Різниця цієї атаки у тому, що вона безпосередньо йшла від Ірану. Іран раніше використовував свої проксі на території Ємену, Сирії та Іраку. Зараз вони били на пряму. У тому ж числі їхні проксі ж робили основні удари, але ракетні йшли безпосередньо з Ірану", — пояснив посол.

Дипломат додав, що Служба тилу, відповідний підрозділ ізраїльських ЗС, які працюють з мирним населенням, оголошували попередньо про заходи безпеки, які мають бути вжиті цивільними.

"Аеропорт Бен-Гуріон знову відкритий і працює. Сьогодні не працюють тільки дитячі навчальні заклади", — підсумував Корнійчук.