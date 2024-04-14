Американський президент Джо Байден та британський прем'єр-міністр Ріші Сунак засудили іранські атаки на Ізраїль ввечері 13 квітня. Із подібними заявами виступили й інші європейські чиновники.

Білий дім опублікував заяву, у якій засуджує повітряну атаку Ірану на Ізраїль та запевнив, що американська "підтримка безпеки Ізраїлю є залізною". Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден регулярно отримує інформацію про ситуацію від команди з національної безпеки і планує зустрітися з нею найближчим часом, йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також засудив атаку Ірану на Ізраїль.

"Я рішуче засуджую безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль", — написав Сунак на своїй сторінці в соцмережі X.

Він додав, що "Британія продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак".

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне засудив напад Ірану на Ізраїль і підтвердив солідарність Франції та "відданість безпеці Ізраїлю".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав у соцмережі X, що Нідерланди та "інші країни голосно та чітко сказали Ірану утриматися від нападу на Ізраїль".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у соцмережі Х написала, що ФРН солідарна з Ізраїлем та закликає припинити Іран і його союзників атакувати Ізраїль. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також приєднався до слів Бербок та засудив дії Ірану в Ізраїлі:

"Напад на ізраїльську територію, який Іран зробив сьогодні вночі, невиправданий і вкрай безвідповідальний. Іран ризикує викликати подальшу ескалацію у регіоні. Німеччина стоїть на боці Ізраїлю і ми обговоримо ситуацію з нашими союзниками", — написав Шольц.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш закликав усі сторони конфлікту проявити стриманість, щоб запобігти будь-якій ескалації на Близькому Сході:

"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", — написав посадовець.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.