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Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
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Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір

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Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
Йорданія. Pixabay

Йорданія на тлі напруженості між Ізраїлем та Іраном тимчасово закриє свій повітряний простір, починаючи з вечора суботи, 13 квітня, для всіх літаків, що прибувають, відлітають і транзитних літаків.

Про це повідомила в суботу державна газета Al Mamlaka news, передають Al Arabiya News.

Що відомо про напруженість між Ізраїлем та Іраном

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію.

Зокрема, Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю. Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід.

Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити "Ізраїль".

Раніше, як писало агенство Reuter, уряд США закликав своїх співробітників не покидати межі міст на тлі загрози Ірану.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану.

CNN водночас пише, що Сполучені Штати очікують, що найближчими днями Іран завдасть удару по численним об’єктам в Ізраїлі. За словами джерел, США допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, щоІзраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

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