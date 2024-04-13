Послиня Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні

Пані Посол США в Україні Бріджит Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні.

Відповідний пост американська дипломатка оприлюднила у соцмережі Х.

“Кожного дня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати зараз за допомогу Україні”, — написала Брінк.

Вона додала, що для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням.

“Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності”, — заявила Брінк.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.