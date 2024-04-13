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Шольц: "Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну"
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Шольц: "Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну"

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Німецький канцлер Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, 4 жовтня 2023 року. Фото: AP

Росія не повинна виграти війну в Україну. Водночас російсько-українська війна не буде короткою і Німеччина ще тривалий час постачатиме зброю Україні.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Tageszeitung канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну. Перешкодити Путіну виграти цю війну – це багато, як ми тепер знаємо", — сказав німецький канцлер.

Він підкреслив, що поєднує свою непохитну підтримку України з політикою, яка запобігає ескалації війни між Росією та НАТО.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його контакти з президентом РФ Володимиром Путіним можуть відбутися лише після того, як той "зрозуміє, що йому доведеться відмовитися від своєї кампанії та вивести війська". На його думку, діалог корисний, "коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію".

Як стверджує видання, востаннє Шольц і Путін спілкувалися у грудні 2022 року.

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