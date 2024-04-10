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Артбоєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
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Артбоєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

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Прапор Німеччини. Фото: AP

Німеччина 10 квітня відзвітувала щодо нової військової допомоги для України. Зокрема було передано артилерійські боєприпаси та безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

Як зазначається, до списку ввійшли:

  • 6 тисяч снарядів калібру 155 мм;
  • 16 розвідувальних дронів Vector;
  • 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;
  • 30 комплектів засобів протидії безпілотникам;
  • 70 інфрачервоних камер;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);
  • 2 машини для розмінування WISENT 1;
  • 11 мобільних систем розмінування;
  • 3 мінні трали;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
  • мільйон набоїв для стрілецької зброї;
  • 5 тисяч детонаторів.

16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України на 1,1 мільярда євро.

Раніше депутати Бундестагу схвалили державний бюджет на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили 7,6 мільярда євро.

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