Відсутність демобілізації в законі: як реагують військові ЗСУ

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію без норми про звільнення військових. Вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і підтримав міністр оборони Рустем Умєров. Питання демобілізації мають розглянуті в окремому законопроєкті.
Суспільне зібрало коментарі військових щодо відсутності норми про демобілізації у законодавчому документі.
Іван Буряк — головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Іван Буряк
"Це правильне рішення, оскільки немає достатньої кількості військовослужбовців, щоб ми могли зробити правильну демобілізацію. У законі ухвалене рішення про ротації, термін відпусток і це нам дуже приємно, тому що ми зможемо більший час відпочити і в ротаціях підготуватися та налаштуватися. Також там є ще зміни стосовно проходження лікарських комісій і ВЛК, тому що це, на мою думку, одна з основних проблем, бо є військовослужбовці, які реально не можуть виконувати завдання через поранення і проблеми зі здоров'ям.
Я б більше акцентував навести лад у медичній частині Збройних сил України. Звісно, втомлюються всі. … Найбільше виснаження людей — це те, що всі чекали закону. Всі чекають поповнення. Підрозділ буде хоча б заповнений на 85%, ось тоді буде відбуватися ротаційна система. А коли людей у підрозділу недостатньо, немає ким замінити, то у цьому велика складність. Тобто найбільша проблема це люди.
Для початку треба мобілізувати ту кількість, яку вони декларують. Якщо ми мобілізуємо ту кількість військовослужбовців, це ж не відбудеться за один день. Це буде тривати пів року, рік. Поки ці люди прийдуть… У нас зараз тримісячний курс навчання. Поки вони налаштуються, то пройде пів року. Через пів року можна говорити про демобілізацію. Коли на наші місця зайдуть готові, навчені й з бойовим досвідом люди", — головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Іван Буряк.
Дмитро Курилович — військовослужбовець Першої президентської бригади НГУ імені Петра Дорошенка "Буревій"
"Якщо брати особисто мене, то мені байдуже буде вже, чи не буде. Якщо вже дуже причепитися, то я маю право на звільнення як член сім'ї загиблого військового. Якщо брати вже щодо участі всіх військовослужбовців, які перебувають зараз на службі, то демобілізація потрібна обов'язково. Бо люди все ж таки втомлюються, їх потрібно змінювати, їм потрібно давати час на відпочинок. Це не один-два місяці, а це пів року чи рік. Щоб людина могла вільно виїхати за кордон до своїх близьких, бо у багатьох перебувають рідні за кордоном. Люди і так не дуже хочуть йти в армію, оскільки побачили за два роки байдужість більшості. А з проєктом, що немає демобілізації, взагалі, я думаю, що намагатимуться виїхати з України", — військовослужбовець Першої президентської бригади НГУ імені Петра Дорошенка "Буревій" Дмитро Курилович.
Вікторія Ткач “Сметана” — бойова медикиня
"Я — фельдшерка. У війську офіційно оформлена з 2022 року, а неофіційно працюю з початку російсько-української війни.
Багато військовослужбовців обурилося (щодо відсутності норми про демобілізацію — ред.), тому що бувши у війську два роки — це справді дуже багато. Нині вони можуть демобілізуватися лише в умовах отримання профзахворювань або поранень, іншого випадку не може бути до демобілізації. Це справді провал. Можуть бути, грубо кажучи, бунти, тому що люди розуміють, що немає ким їх заміняти.
Багато моїх товаришів закінчували свої контракти у березні-квітні 2022 року. Але, звісно, що ці люди продовжують служити й воювати, адже вони давали присягу і не мають права до завершення воєнного стану покинути армію або до закону про демобілізацію.
Ентузіазм з кожною годиною перебування в армії зменшується. Люди хочуть відпочивати, заводити сім'ї, виховувати своїх дітей, але наразі багато сімей не можуть собі дозволити цього, бо не на часі.
Можуть бути дуже сильні невдоволення. Чи буде ескалація внутрішнього конфлікту між населенням, я чомусь думаю, що буде. Цього нам, на жаль, не уникнути. Влада має готуватися до того, знаходити шляхи, як "розрулити" цю ескалацію" — бойова медикиня Вікторія Ткач “Сметана”.