Зменшення граничного призовного віку до 20 років негативно вплинуло б на демографічну ситуацію в Україні, адже чоловіки саме такого віку перебувають в репродуктивному віці та виходять на ринок праці.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун.

"Для демографії війна — це взагалі погано. Гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться", — зазначив він.

Водночас Гладун зауважив, що скорочення показника народжуваності в Україні зокрема пов'язано з тенденцією поступового скорочення народжуваності загалом.

Крім того, у 2022-23 роках облік народжених здійснювався тільки на підконтрольній Україні території.

Чоловіки 20+ в Україні — демографічна проблема

На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. А 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. На тлі цього The New York Times опублікувало аналітику, де показує, що в Україні кількісно мало молодих чоловіків.

Йдеться про те, що чоловіки віком до 30 років — частина найменш чисельного покоління в сучасній історії України. Наприклад, чоловіків 40+ в країні вдвічі більше, ніж 20+. Це — наслідки економічної кризи 1990-х, припускає видання.

Через війну Україна матиме ще одну демографічну кризу, пише видання: по-перше, тому що багато українських жінок виїхали, рятуючись від війни, по-друге, через зниження призовного віку чоловіків. Але в Києва немає іншого вибору, окрім як призивати молодших людей до наразі виснаженої армії, у коментарі NYT говорить Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.