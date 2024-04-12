Які демографічні виклики в Україні стоять перед мобілізацією? Як живуть люди там, куди дістають всі можливі російські снаряди? Чого хочуть досягти Туреччина, Болгарія та Румунія протимінною ініціативою в Чорному морі? Чи готуються росіяни до ядерного випробування, а лідер Білорусі Лукашенко — до війни? Суспільне розповідає, що на цьому тижні писали іноземні медіа про Україну.

Чоловіки 20+ в Україні — демографічна проблема

На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. А 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. На тлі цього The New York Times опублікувало аналітику, де показує, що в Україні кількісно мало молодих чоловіків.

Йдеться про те, що чоловіки віком до 30 років — частина найменш чисельного покоління в сучасній історії України. Наприклад, чоловіків 40+ в країні вдвічі більше, ніж 20+. Це — наслідки економічної кризи 1990-х, припускає видання.

Через війну Україна матиме ще одну демографічну кризу, пише видання: по-перше, тому що багато українських жінок виїхали, рятуючись від війни, по-друге, через зниження призовного віку чоловіків. Але в Києва немає іншого вибору, окрім як призивати молодших людей до наразі виснаженої армії, у коментарі NYT говорить Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

Сіра зона

The Economist оприлюднив репортаж із Харкова під заголовком "Кремль хоче зробити непридатним для життя друге за величиною місто України".

Там ідеться, що в грудні Росія посилила бомбардування Харкова — на місто випустили багато балістичних ракет і вперше — авіабомбу. 22 березня ракетний обстріл РФ знищив майже всі енергетичні потужності Харкова.

Як пише The Economist із посиланням на військові джерела в Києві, Росія нібито вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для життя. Проте міський голова Харкова Ігор Терехов сказав Economist, що у 2022-му ситуація була складнішою, місто сірою зоною не стане, хоча для захисту потрібні ППО та літаки F-16.

"Чорне море — не російське озеро"

У турецькому Anadolu опублікували колонку професора Саліха Їлмаза, викладача Анкарського університету Їлдирима Баязида. Там він аналізує меморандум про взаєморозуміння щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea), який 11 січня цього року підписали три країни: Туреччина, Болгарія та Румунія. 22 січня начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов заявляв, що об'єднана група Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря може запрацювати у квітні-травні цього року.

"Попри те, що ця угода сприймається як оборонна співпраця між трьома країнами проти Росії, її слід розглядати як угоду про захист їхніх власних континентальних шельфів у Чорному морі та забезпечення комерційної діяльності на них", — говорить професор Їлмаз.

Він пояснює, що через російсько-українську війну виникла мінна небезпека для торговельних шляхів, а також для цивільних в Стамбулі, який розташований на шляху проток Босфор та Дарданелли.

"Три причорноморські країни хотіли показати, що Чорне море — це не просто російське озеро", — ідеться в колонці. Туреччина прагне підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією. Цей баланс може тривати, доки обидві країни не заважатимуть інтересам Туреччини в Чорному морі чи її територіальних водах.

Росія, імовірно, готується до ядерного випробування

З 2023 року на ядерному полігоні на півночі Росії ведеться будівництво. Це підвищує імовірність того, що Кремль готується до нового ядерного випробування. Про це у виданні Kyodo News говорить Ю Коїдзумі, доцент Токійського університету, який спеціалізується на темах російської армії.

Коїдзумі робить таке припущення, проаналізувавши супутникові зображення Maxar з початку лютого 2024 року. Там видно, що майже завершено будівництво великого об’єкта на архіпелазі Нова Земля в Арктичному морі. Новий об’єкт, як вважає Коїдзумі, стосується подальших ядерних випробувань Росії.

На Новій Землі між 1955 і 1990 роками СРСР провів близько 130 ядерних випробувань. Останні випробування на островах Росія здійснила у 2004 році.

Ю Коїдзумі вважає, зараз російська активність спрямована на залякування європейських країн і США. Фахівець нагадує, що в листопаді минулого року РФ вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Лукашенко перевіряє боєготовність армії

Польська Rzeczpospolita випустила матеріал про те, що невизнаний низкою держав президент Білорусі Олександр Лукашенко готує країну до збройного конфлікту.

У другій половині березня в країні почали скликати резервістів на військові збори. А 6 квітня Лукашенко підписав закон про SMS-повістки. Також нові закони в Білорусі дозволяють заохочувати до оборонної діяльності 16-річних і призвати в армію, наприклад, ув’язнених.

"Лукашенко не хоче війни, але робить все можливе, щоб підготуватися до неї. Все залежатиме від того, чи прибуде більше російських військ в Білорусь. Сам по собі Лукашенко не піде на жодні дії проти України чи будь-якої з країн НАТО. Бо знає, це було б самогубством", — сказав Rzeczpospolita Павло Латушка, ексміністр культури Білорусі, а нині віцепрем’єр уряду країни в екзилі.

Американський аналітичний центр Robert Lansing Institute з посиланням на джерела в європейській розвідці стверджує, що Кремль хоче здійснити теракт у Білорусі. Провину нібито мають покласти на полк імені Кастуся Калиновського в ЗСУ, який складається з білоруських добровольців. Це начебто має остаточно втягнути Лукашенка у війну з Україною.

Заступник командира полку Калиновського Вадим Кабанчук у коментарі Rzeczpospolita наголосив, що білоруські добровольці жодного разу не заходили в Білорусь, воюють лише на території України та підпорядковуються командуванню української армії.