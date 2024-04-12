Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 мільйонів євро на відновлення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю 12 квітня після телефонної розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Це відбувається додатково до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди, зазначив президент.

Також глави держав обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Зеленський подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.

“Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн”, — додав Зеленський.

1 березня Україна та Нідерланди у Харкові підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.