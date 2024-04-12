Реєстрація в е-кабінеті військовозобов'язаних буде за бажанням — Міноборони

Представник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що реєстрація в електронному кабінеті військовозобов'язаних буде добровільною.

Про це речник повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

"Електронний кабінет буде створено автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, що якимось чином карається. Наразі принаймні так", — сказав Лазуткін.

За словами представника Міноборони, це зручно, оскільки "не треба буде приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, стояти у черзі".

"Ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", — додав речник.

Раніше заступниця глави МО Катерина Черногоренко розповіла, що в Україні для кожного військовозобов'язаного створять електронний кабінет.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

До цього парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ й можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.