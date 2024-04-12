Уряд виділив ще 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що Кабінет міністрів виділив ще 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це глава українського уряду сказав під час засідання Кабміну 12 квітня.

"З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", — розповів Шмигаль.

Він додав, що загалом від початку цього року уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.

12 квітня президент України Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій уздовж лінії фронту. За його словами, максимальна увага у зведенні оборонних споруд приділяється у прикордонних та прифронтових районах.