НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Уряд виділив ще 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів — Шмигаль
КАБМІНУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаЗброя і технології

Уряд виділив ще 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів — Шмигаль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що Кабінет міністрів виділив ще 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це глава українського уряду сказав під час засідання Кабміну 12 квітня.

"З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", — розповів Шмигаль.

Він додав, що загалом від початку цього року уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.

12 квітня президент України Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій уздовж лінії фронту. За його словами, максимальна увага у зведенні оборонних споруд приділяється у прикордонних та прифронтових районах.

Топ дня
МЗС України
Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу Оновлено
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті за добу відбулося 81 бойове зіткнення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення — Зеленський
Автомобілі з тілами загиблих українських військових
Україна повернула тіла 99 полеглих захисників Важливо
Денис Шмигаль
Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль Важливо

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Українські військові
Умєров пояснив умови для отримання військовими додаткових виплат у розмірі 70 тис. грн
Засідання уряду
Вісім областей України отримають 2,5 млрд гривень на облаштування укриттів у школах — Шмигаль
ЗСУ на нулі 70 тисяч премії
70 додаткових тисяч для тих, хто "на нулі" — Рада проголосувала за постанову. На черзі Кабмін
Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового тимчасового голову БЕБ
На початок