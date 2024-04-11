Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що влада країни має наміри запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. За його словами, це захистить місцевих фермерів від ринкових коливань.

Про це повідомляє Assosiated Press, посилаючись на заяву угорського профільного міністра.

Серед іншого Надь заявив, що рішення Євросоюзу дозволити безмитний імпорт агропродукції з України у 2022 році, щоб допомогти утримати економіку після повномасштабного вторгнення Росії, призвело до "значного надлишку пропозиції та значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

Посадовець також звинуватив ЄС та його виконавчу комісію у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і підкреслив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".

За його словами, уряд Угорщини ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати владі про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження. Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського збіжжя.

Що відомо про скасування мит на українську сільгосппродукцію

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Наприкінці січня Єврокомісія виступила із пропозицією продовжити його ще на рік. Ці заходи продовжували й у 2023 році.

Водночас проти виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року.

Що відомо про припинення імпорту українського зерна

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

28 березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту.

Під час візиту до Польщі 5 квітня Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі обговорили ввезення українського зерна до ЄС через Польщу, на який скаржилися місцеві фермери. За словами Зеленського, вони знайшли вихід. Водночас президент не уточнив, про який саме вихід ідеться.

16 квітня уряд Угорщини також ухвалив рішення тимчасово заборонити імпорт агропродукції з України задля захисту інтересів місцевих виробників.

17 квітня уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона на імпорт почне діяти з 19 квітня. Транзит продуктів українського виробництва через Словаччину й надалі буде можливий.

23 квітня Єврокомісія не змогла погодити позиції щодо імпорту української аграрної продукції із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією.

З 1 травня Туреччина запровадила мито 130% на імпорт пшениці та ячменю, зокрема і з України. 2 травня Європейська Комісія тимчасово обмежила продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

9 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує ЄС започаткувати консультаційну групу для моніторингу проблемних питань щодо експорту української сільськогосподарської продукції.