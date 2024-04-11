Одним з завдань Організації Об'єднаних Націй є привернення уваги до звірств та порушень, які російські військові скоюють проти України та її людей.

Про це сказав Нед Прайс, заступник представниці США в ООН, у відповідь на питання Суспільного про заходи, які організація збираються вжити у відповідь на страти українських військовополонених росіянами.

"Що стосується ООН, США стежать за російською агресією, яка вже триває понад два роки. Ми не потребуємо нагадувань, ми бачимо трагічні наслідки щодня", —заявив Прайс.

Він також наголосив, що як Сполучені Штати, так і ООН загалом докладають зусиль, щоб Росія постала на міжнародній арені за те, що вона скоїла проти України та її народу.

"Як ви знаєте, Росія більше не має місця в Раді з прав людини через те, що вона зробила. Відповідальність для нас дуже важлива. Відповідальність у різних формах. Але щоб вона настала ми повинні висвітлювати це і показувати світові, зокрема і членам Генасамблеї в Нью-Йорку, в ООН, що робить Росія", — додав заступник.

Перші випадки страт українських військовополонених зафіксовані правоохоронцями в березні 2022 року. Наразі є перший вирок російському військовослужбовцю, який вбив українського бійця на Чернігівщині.

7 квітня 2024 року в одному з telegram-каналів було опубліковано відео, у якому зафіксовано, як військові РФ розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під відео вказано, що це відбулось поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами українських військовополонених біля села Кринки на Херсонщині.