Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ російського окупаційного війська.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у своєму ранковому зведенні 11 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів РФ.
Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 37 з 40 БпЛА. Інформація щодо ракет уточнюється. На фронті протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснило 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
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