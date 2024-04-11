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Масований обстріл, запуск "Кинджалів" й розгляд у Раді закону про мобілізацію — головні новини ранку 11 квітня
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Масований обстріл, запуск "Кинджалів" й розгляд у Раді закону про мобілізацію — головні новини ранку 11 квітня

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ППО на Харківщині
Робота мобільних груп ППО на Харківщині. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України, вночі обстріляли Харків крилатими ракетами; під ранок запустили "Кинджали" ; у Раді проголосували всі відхилені правки у законопроєкт про мобілізацію та Україна працює, щоб якнайшвидше отримати 7 батарей Patriot Суспільне підготувало головні новини ранку 11 квітня.

1. Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України

Уночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його даними, енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Контекст: Близько 6.00 ранку армія РФ запустила з МіГ-31К ракети "Кинджал" по Україні. За даними Повітряних Сил, "Кинджали" летіли у напрямку Рівного, Києва і Львівщини. Моніторингові групи повідомляли про пуски восьми ракет.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, в області працювала ППО. Також, за даними наших кореспондентів, вибухи лунали на Івано-Франківщині.

2. Армія РФ вночі обстріляла Харків ракетами: є перебої зі світлом, не курсує метро

У Харкові росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі. Станом на зараз — інформації про постраждалих не надходило. Є перебої з електропостачанням. Метро найближчі години не працюватиме.

3. У Раді проголосували всі відхилені правки у законопроєкт про мобілізацію

Народні депутати в ніч проти 11 квітня проголосували за відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його даними, всі відхилені правки з 4294 у законопроєкті про мобілізацію пройшли. Железняк заявив, що на це пішло 11 годин — до кінця в залі залишалось лише 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових. Потім 31 голосування за 31 враховану правку в закон. І останнє голосування за законопроєкт в цілому", — розповів нардеп.

4. Кулеба: Україна сподівається отримати найближчим часом 7 батарей Patriot

Щонайменше сім батарей Patriot сподівається отримати Україна якнайшвидше від партнерів та союзників для посилення своєї оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot – деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром. Президент України Володимир Зеленський казав, що Україні потрібно 26, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Українська влада розглядає навіть можливість позики для систем Patriot.

Контекст: Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що Україна знає, де знаходяться системи Patriot і працює на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони.

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