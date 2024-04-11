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Росія втратила на війні в Україні 810 військових за добу — Генштаб
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Росія втратила на війні в Україні 810 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російські військові в Україні 30 липня 2022 року. AP

Станом на ранок 11 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 450 890 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 810 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 13679 (+12) од,
  • артилерійських систем — 11452 (+48) од,
  • РСЗВ — 1040 (+0) од,
  • засоби ППО — 754 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 (+34),
  • крилаті ракети — 2069 (+2),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15298 (+50) од,
  • спеціальна техніка — 1882 (+6).

Дані уточнюються.

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