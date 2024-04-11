Росія втратила на війні в Україні 810 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 11 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 450 890 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 810 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7137 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 13679 (+12) од,
- артилерійських систем — 11452 (+48) од,
- РСЗВ — 1040 (+0) од,
- засоби ППО — 754 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 (+34),
- крилаті ракети — 2069 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15298 (+50) од,
- спеціальна техніка — 1882 (+6).
Дані уточнюються.
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