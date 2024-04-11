НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генштаб: вночі збили 37 "шахедів", на фронті за добу відбулося 55 бойових зіткнень
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯОбстрілиПодіїВійнаЖиття

Генштаб: вночі збили 37 "шахедів", на фронті за добу відбулося 55 бойових зіткнень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Війна в Україні, зведення Генштабу, ситуація на фронті
Війна в Україні. 121 обр Тро 3СУ, 2024

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 37 з 40 БпЛА. Інформація щодо ракет уточнюється. На фронті протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснило 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у своєму ранковому зведенні 11 квітня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка   Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де військо РФ намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 1 раз атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних атак на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Топ дня
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію, Росія зруйнувала Трипільську ТЕЦ. 778 день війни. Онлайн Важливо
Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня
Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн
Туреччина
Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план. В ОП відреагували на інформацію про нібито пропозицію "заморозити" війну ЗМІ
Європарламент
"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
ЗСУ, фронт
За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Росія втратила на війні в Україні 810 військових за добу — Генштаб
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію
На початок