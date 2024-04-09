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Боти Кремля сфабрикували тисячі новин, щоб підірвати підтримку України з боку США — WP
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Боти Кремля сфабрикували тисячі новин, щоб підірвати підтримку України з боку США — WP

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Боти Кремля сфабрикували тисячі новин, щоб підірвати підтримку України у США
Кремль. AP

Кремлівські "боти" написали тисячі сфабрикованих новин, щоб підірвати підтримку України з боку США, йдеться в отриманих західними журналістами документах, що датуються періодом з травня 2022 року по серпень 2023 року та свідчать про спрямований підрив підтримки України в США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на отримані європейською розвідувальною службою документи, з якими ознайомилася газета.

Зазначається, що у рамках довготривалої кампанії, спрямованої на вплив на дебати в Конгресі та інші політичні дебати з метою розпалювання антиукраїнських настроїв, пов'язані з Кремлем політтехнологи і "тролі" написали тисячі сфабрикованих новин, постів у соціальних мережах і коментарів. Вони пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку кордонів США і намагаються посилити економічну і расову напруженість у США.

Кампанія намагалася зобразити президента України Володимира Зеленського "корумпованим", наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають американо-мексиканський кордон, закликала фінансувати безпеку кордонів, а не будь-яку допомогу Україні, і описувала "білих американців" як головних невдах через іноземну допомогу, свідчать документи.

Багато документів містять метадані, що вказують на їх створення членами команди, яка працює на Іллю Гамбашидзе, керівника московської піар-компанії "Агентство соціального дизайну", пише видання.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти Гамбашидзе за його участь у "наполегливій іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, зокрема у створенні веб-сайтів, покликаних видавати себе за легітимні засоби масової інформації в Європі, що є частиною кампанії, яку західні офіційні особи назвали "Двійник".

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