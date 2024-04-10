Президент Володимир Зеленський 10 квітня привітав українських мусульман і світу зі святом Ораза-байрам (Ід аль-Фітр) та побажав "спокою й безпеки" для всіх народів.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

"Священний місяць Рамадан добіг кінця. Хочу побажати всім мусульманам України та світу благословенного свята Ід аль-Фітр, спокою для кожної сімʼї та безпеки для всіх народів", — йдеться у дописі президента.

Зеленський підкреслив, що вже третій рік поспіль мусульмани України відзначають це велике свято в умовах повномасштабної війни.

"Багато з них захищають своїх близьких і свою країну на передовій, багато хто переживає цей час в умовах постійних російських знущань. Памʼятаємо й про кримських татар, які страждають від зла окупації Криму та зазнають репресій. Нехай цьогорічна Ораза-байрам наблизить мир для всіх, хто потерпає від війни. Сподіваємося, що завдяки єдності всіх нормальних людей у світі надійний мир запанує швидше для кожного народу, який його прагне", — сказав він.

Якого числа починається свято у мусульман

Мусульмани орієнтуються на місячний календар, тож дата свята щороку змінюється. У 2024 році Ораза-байрам настане 10 квітня, а якщо точно — в ніч з 9 на 10 квітня, перший день молодого місяця.

Коли закінчується

Свято Ораза-байрам триває від одного до трьох днів, залежно від країни. При цьому святкування та застілля можуть тривати набагато довше. Наприклад, якщо Ураза-байрам випадає початку чи середину тижня, то гуляння можуть продовжитися і вихідних.

Де проходитиме святкова молитва в Україні 10 квітня

"Початок молитви рівно о 8:00 ранку. Наші двері будуть відкриті з 7:30", — повідомило Духовне Управління Мусульман Криму у Facebook.