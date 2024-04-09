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У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому
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У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому

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У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому
Приміщення Сейму Литовської Республіки. Wikimedia Commons

У Литві пропонують позбавляти посвідки на тимчасове проживання (ВНЖ) росіян і білорусів, які часто їздять на батьківщину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Депутати Сейму виступили з ініціативою про анулювання литовського ВНЖ росіянам і білорусам, якщо ті частіше, ніж раз на місяць протягом останнього року їздили в Росію або Білорусь.

Як відзначає DW, литовська влада побоюється, що власників посвідок, які часто повертаються на батьківщину, там можуть завербувати або попросити допомогти розвідці.

Посвідку на проживання також пропонують анулювати в разі, якщо громадяни РФ і Білорусі публічно схвалять російську агресію проти України.

Раніше автомобілі з російськими номерними знаками до 11 березня мали залишити Литву та всю територію Євросоюзу.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви 19 січня схвалили концепцію будівництва фортифікаційних споруд на кордонах з Росієюта Білоруссю.

Дії Литви після вторгнення РФ в Україну

Після вторгнення російських військ до України Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських та національних віз громадянам Росії. Аналогічно надійшли Латвія та Естонія. Крім того, країни Балтії, а також Польща, Фінляндія та Норвегія заборонили в'їзд на свою територію автомобілів із російськими номерами.

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