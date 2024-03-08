Зеленський — про союз РФ та Білорусі: "Дипломатична окупація незалежної держави"

Президент Володимир Зеленський заявив, що так звані союзні відносини між Москвою та Мінськом — дипломатична окупація Білорусі.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Те, що Путін зробив у Білорусі, — без жертв та без крові, поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком, і військами у Білорусі", — сказав Зеленський.

Як зазначив президент, доказом цього є напад російської армії та удари ракетами з території Білорусі від першого дня повномасштабного вторгнення.

"Тобто це — дипломатична окупація незалежної держави, а також втрата суверенітету Білорусі", — підкреслив український лідер.