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SpaceX запустила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink
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SpaceX запустила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink

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Falcon 9, SpaceX
Ракета SpaceX Falcon 9 із 23 супутниками Starlink піднімається на орбіту. Фото: SpaceX/X

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, 10 квітня здійснила запуск чергової партії з 23 інтернет-супутників Starlink.

Відео запуску ракети-носія Falcon 9 із супутниками на борту компанія опублікувала у соцмережі X.

Зазначається, що Falcon 9 стартувала з комплексу SLC-40, розташованого на мисі Канаверал у штаті Флорида (США).

Перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту. Він здійснив вертикальну посадку на безпілотну платформу Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Очікується, що розгортання інтернет-супутників відбудеться на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після їх запуску.

2 квітня SpaceX також запустила у космос партію з 22 інтернет-супутників Starlink.

14 березня повідомлялось, що компанія SpaceX здійснила третій тестовий політ космічного корабля Starship. Ракета піднялася у повітря, але під час приземлення, ймовірно, розпалася на частини.

24 березня SpaceX запустила у космос 23 супутники Starlink.

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