НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink
SPACE XКОСМОСNASAІЛОН МАСКЗброя і технологіїСвітПодії

SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
SpaceX
Ракета SpaceX Falcon 9 із 23 супутниками Starlink піднімається на орбіту. Фото: SpaceX/X

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила у космос 23 супутники Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 разом із 23 інтернет-супутниками Starlink стартувала у неділю, 24 березня, о 05:09 ранку за київським часом з космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді. Це був 19-й запуск першого ступеню ракети Falcon 9.

Приблизно через 8,5 хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, здійснивши вертикальну посадку на безпілотному кораблі Just Read the Instructions поблизу узбережжя Флориди в Атлантичному океані.

Тим часом верхній ступінь ракети із супутниками Starlink досягнув низької навколоземної орбіти приблизно через 65 хвилин після зльоту. Запуск цих 23 супутників. став 28-ю місією Falcon 9 у цьому році.

14 березня повідомлялось, що компанія SpaceX здійснила третій тестовий політ космічного корабля Starship. Ракета піднялася у повітря, але під час приземлення, ймовірно, розпалася на частини.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters
SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters
SpaceX здійснила третій запуск корабля Starship, який у майбутньому відправлятиме людей на Місяць і Марс
SpaceX здійснила третій запуск корабля Starship, який у майбутньому відправлятиме людей на Місяць і Марс
Starlink
Демократи із Конгресу США розпочали власне розслідування щодо SpaceX через використання армією РФ терміналів Starlink
Starlink
У десантних військах розповіли, як знищили Starlink на позиціях окупантів
На початок