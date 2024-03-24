SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила у космос 23 супутники Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 разом із 23 інтернет-супутниками Starlink стартувала у неділю, 24 березня, о 05:09 ранку за київським часом з космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді. Це був 19-й запуск першого ступеню ракети Falcon 9.

Приблизно через 8,5 хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, здійснивши вертикальну посадку на безпілотному кораблі Just Read the Instructions поблизу узбережжя Флориди в Атлантичному океані.

Тим часом верхній ступінь ракети із супутниками Starlink досягнув низької навколоземної орбіти приблизно через 65 хвилин після зльоту. Запуск цих 23 супутників. став 28-ю місією Falcon 9 у цьому році.

14 березня повідомлялось, що компанія SpaceX здійснила третій тестовий політ космічного корабля Starship. Ракета піднялася у повітря, але під час приземлення, ймовірно, розпалася на частини.