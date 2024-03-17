НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters
SPACE XІЛОН МАСКСШАЗброя і технологіїСвіт

SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters
. Фото: AP

Компанія Ілона Маска SpaceX будує шпигунську мережу з сотень супутників за секретним контрактом з розвідувальним агентством Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з програмою.

Зазначається, що контракт із Національним розвідувальним управлінням США (NRO) був підписаний у 2021 році на суму у 1,8 мільярда доларів.

Як пише Reuters, укладення такого контракту свідчить про поглиблення звʼязків між підприємцем-мільярдером Ілоном Маском та агентствами національної безпеки США.

Передбачається, що дана програма може значно підвищити здатність уряду США та військових швидко виявлювати потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Starlink
У десантних військах розповіли, як знищили Starlink на позиціях окупантів
ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах
ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах
Starlink
РФ купує Starlink через треті країни, у ГУР працюють над нейтралізацією цієї загрози
Ілон Маск заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала Starlinks Росії
Ілон Маск заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала Starlink Росії
На початок