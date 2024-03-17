SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американської розвідки — Reuters

Компанія Ілона Маска SpaceX будує шпигунську мережу з сотень супутників за секретним контрактом з розвідувальним агентством Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з програмою.

Зазначається, що контракт із Національним розвідувальним управлінням США (NRO) був підписаний у 2021 році на суму у 1,8 мільярда доларів.

Як пише Reuters, укладення такого контракту свідчить про поглиблення звʼязків між підприємцем-мільярдером Ілоном Маском та агентствами національної безпеки США.

Передбачається, що дана програма може значно підвищити здатність уряду США та військових швидко виявлювати потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.