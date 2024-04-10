Microsoft інвестує в ШІ та хмарну інфраструктуру $2,9 млрд

Американська компанія Microsoft вкладе 2,9 мільярда доларів у розвиток хмарної інфраструктури та штучного інтелекту у Японії до 2025 року, що стане її найбільшою інвестицією у цій країні.

Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт в інтерв'ю Nikkei Asia.

За його словами, це буде найбільшою інвестицією компанії у японську економіку за весь час роботи в країні. При цьому, крім створення інфраструктури, Microsoft має намір відкрити в Токіо науково-дослідну лабораторію, а також навчити розробки технологій штучного інтелекту (ШІ) не менше 3 мільйонів людей.

"Конкурентоспроможність кожної частини японської економіки залежатиме від впровадження штучного інтелекту", — сказав Сміт, додавши, що ШІ необхідний для "підтримки зростання продуктивності, навіть якщо населення країни зменшується".

Заява Microsoft про великі інвестиції в Японії була зроблена через кілька днів, після того, як стало відомо про плани OpenAI відкрити у квітні в Токіо свій третій закордонний офіс.

Напередодні Microsoft оголосила про відкриття центру із розробки технологій штучного інтелекту у столиці Великої Британії — Лондоні. Новий офіс компанії займатиметься розвитком та дослідженням продуктів ШІ, зокрема Copilot. Нещодавно компанія також оголосила про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для підвищення кваліфікації робочої сили Великої Британії для епохи штучного інтелекту та створення інфраструктури для економіки ШІ, включаючи зобов’язання до 2026 року поставити у державу 20 тисяч найсучасніших графічних процесорів.

13 березня цього року Європарламент схвалив закон про штучний інтелект, який запроваджує комплексні обмеження ШІ у світі та покликаний усунути занепокоєння щодо упередженості, пов'язаної з новою технологією.