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Google анонсувала програму для створення відео на основі штучного інтелекту
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Google анонсувала програму для створення відео на основі штучного інтелекту

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Google анонсувала нову програму у Workspace для створення відео на основі штучного інтелекту під назвою Google Vids.

Це стало відомо під час презентації Cloud Next 2024.

Google позиціонує його поруч із Документами, Таблицями та Презентаціями. Vids має фіолетовий значок документа з простою кнопкою відтворення всередині.

Новий інструмент призначений для створення робочих відео такі, як підсумки зустрічей, інструкції, оголошення тощо. Як і у випадку з іншими інструментами, різні користувачі зможуть коментувати, переглядати та редагувати поширені Vids.

Під час створення ролика, можна буде додати/прив’язати документ з Диску Google. Приклад команди: "Оновлення для моєї компанії наприкінці року" та вкладення файлу "Список функцій".

Після того, як програма отримає запит від користувача, ШІ згенерує розкадрування, яке можна редагувати, змінюючи порядок, або видаляючи чи додаючи елементи. Далі користувач зможе обрати стиль відео. Під час створення користувач зможе отримувати від Google Vids різні варіанти стилю відео та різні допоміжні елементи: фото, відео та музика. До того ж можна буде створити або записати закадровий голос.

Нині цей інструмент тестують та планують випустити у загальне користування у червні 2024 року.

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