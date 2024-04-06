СБУ вивчає інформацію щодо повістки журналісту "Слідства. Інфо"

Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену проєктом розслідувань "Слідство. Інфо", щодо повістки журналісту Євгенію Шульгату.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі СБУ.

У відомстві зазначили, що наразі Служба безпеки, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде поінформовано додатково.

Водночас в СБУ підкреслили, що, згідно із законом, співробітники спецслужби не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.

Раніше "Слідство. Інфо" заявило про те, що співробітники Солом'янського ТЦК нібито невипадково вручили 1 квітня повістку Євгенію Шульгату в торговому центрі "Дрім" у Оболонському районі Києва, а ймовірно за вказівкою працівника СБУ.

Представники ЗМІ вважають, що це пов'язано із публікацією розслідування авторства Євгенія Шульгата, в якому він викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка.