У Литві авто з російською реєстрацією до 11 березня мають залишити країну

Автомобілі з російськими номерними знаками до 11 березня мають залишити Литву та всю територію Євросоюзу.

Про це повідомляє литовська митниця.

За її даними, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії. До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС.

Люди, які не зроблять відповідних документів та реєстрацій, а також матимуть російську реєстрацію, будуть вважатися такими, що порушили законодавство, і притягуватимуться до відповідальності. Стаття передбачає штраф та конфіскацію авто.

Виняток поширюється на громадян Російської Федерації, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в Росії за спрощеним проїзним документом (СПД). Він не може тривати більше, ніж 24 години.

Від 15 лютого на території сусідньої з Литвою Латвії вже почали діяти поправки до "Закону про дорожній рух", які дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами.