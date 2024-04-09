Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 9 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу окупантів РФ.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснило 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.