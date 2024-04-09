Повітряні Сили: вночі збили всі 20 "шахедів". Де були збиття

У ніч проти 9 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях відбили всі 20 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
Зазначається, що вночі 9 квітня російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили всі 20 "шахедів". ТГ-канал Повітряних Сил