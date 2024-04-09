На війні в Україні РФ втратила понад 449 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 9 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 449 250 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7110 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 13620 (+45) од,
- артилерійських систем — 11386 (+30) од,
- РСЗВ — 1039 (+0) од,
- засоби ППО — 753 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9033 (+37),
- крилаті ракети — 2065 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15181 (+71) од,
- спеціальна техніка — 1868 (+1).
Дані уточнюються.