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Німецькі винищувачі задіювали для перехоплення російського Іл над Балтійським морем
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Німецькі винищувачі задіювали для перехоплення російського Іл над Балтійським морем

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Німецькі винищувачі задіювали для перехоплення російського Іл над Балтійським морем
Німецькі винищувачі підняли для перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем. ВПС Німеччини

Німецькі ВПС піднімали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це ввечері 6 квітня повідомили у Повітряних Силах Німеччини.

"24/7 означає також і вихідні. Сьогодні наші винищувачі Eurofighter з VAPB вилетіли з аеропорту Лієлварде у Латвії у захисний політ на перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський літак рухався без транспондераТранспондер — це приймально-передавальний пристрій, що надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал, наприклад: автоматичний пристрій, що приймає, підсилює і передає далі сигнал на іншій частоті.

28 лютого стало відомо, що Повітряні Сили Німеччини того тижня піднімали у повітря винищувач Eurofighter через російський військовий літак Іл-20М, виявлений в районі Фінляндії. Крім того, тоді біля узбережжя Естонії через Іл-20 росіян французькі військові піднімали літак Mirage.

Це вже не вперше союзники перехоплюють російські літаки. Зокрема, у листопаді 2023 року норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальники та винищувачі РФ. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

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