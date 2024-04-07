Німецькі ВПС піднімали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це ввечері 6 квітня повідомили у Повітряних Силах Німеччини.
"24/7 означає також і вихідні. Сьогодні наші винищувачі Eurofighter з VAPB вилетіли з аеропорту Лієлварде у Латвії у захисний політ на перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російський літак рухався без транспондераТранспондер — це приймально-передавальний пристрій, що надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал, наприклад: автоматичний пристрій, що приймає, підсилює і передає далі сигнал на іншій частоті.
28 лютого стало відомо, що Повітряні Сили Німеччини того тижня піднімали у повітря винищувач Eurofighter через російський військовий літак Іл-20М, виявлений в районі Фінляндії. Крім того, тоді біля узбережжя Естонії через Іл-20 росіян французькі військові піднімали літак Mirage.
Це вже не вперше союзники перехоплюють російські літаки. Зокрема, у листопаді 2023 року норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальники та винищувачі РФ. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.