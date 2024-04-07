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На Трухановому острові в Києві висадили 3 тисячі сіянців сосни
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На Трухановому острові в Києві висадили 3 тисячі сіянців сосни

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На Трухановому острові в Києві заліснили 0,4 га території, висадили 3 тис. сіянців сосни
Відновлення лісу на Трухановому острові, Київ, 5 квітня 2024 р. Фото: КП УЗН Дніпровського району/Facebook

У Києві на Трухановому острові працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району висадили 3 тисячі сіянців сосни.

Про це інформує "Київзеленбуд" на своїй сторінці у Facebook.

Загалом на острові комунальники заліснили 0,4 га території. Площу зелених насаджень збільшили завдяки сіянцям сосни звичайної, вирощеним на території Дарницького лісопаркового господарства.

Столичні озеленювачі продовжують висаджувати дерева та кущі в міських парках та скверах. Зокрема, зелені зони поповнилися:

  • кленами та липами;
  • кущами чубушника, спіреї, магонії, керії, гібіскуса, жимолості.

У сквері Тампере в Дніпровському районі з'явились 90 кущів бірючини.

За підтримки меценатів, столичні комунальники висадили понад 20 кущів бузку в Наводницькому парку в Печерському районі столиці.

Також нещодавно парк Партизанської слави в Дарницькому районі Києва поповнився хвойними. 200 саджанців сосни висадили випускники столичних шкіл разом з військовими.

Раніше повідомлялося, що в столичних лісах від початку 2024 року висадили понад 64 тисячі сіянців лісових культур. Усього на весняну кампанію підготували 190 тисяч сіянців.

А за весняно-осінній період 2023 року в лісах Києва висадили понад 321 тис. сіянців. Третина — листяні породи: дуб, яблуня лісова, горобина, бархат амурський, алича. Решта — хвойні.

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