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У київських лісах висадили понад 64 тисячі сіянців дерев
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У київських лісах висадили понад 64 тисячі сіянців дерев

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сіянці дерев
У столичних лісах висаджують сіянці дерев. Фото: КМДА

У столичних лісах висадили понад 64 тисячі сіянців лісових культур від початку 2024 року.

Про це повідомляє КМДА.

Переважно в лісах Києва висаджують сосну, дуб, ялину, клен і липу. Усього на весняну кампанію підготували 190 тисяч сіянців.

Їх висаджують на місце рослин, які не прижилися, а також заліснюють нові ділянки. Окрему увагу приділяють постраждалим від війни територіям.

У київських лісах висадили понад 64 тисячі сіянців дерев
У столичних лісах висаджують сіянці дерев. Фото: КМДА

"Із початку повномасштабного вторгнення у Святошинському лісопарковому господарстві було пошкоджено понад 1 400 дерев, а в Дарницькому — 0,5 га лісових територій. Працюємо над відновленням цих ділянок та заліснюємо нові території", — зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Зокрема, до Міжнародного дня лісів на території Білодібровного лісництва висадили 500 сіянців сосни, яких виростили працівники Дарницького лісопаркового господарства.

Що відомо про ліси Києва та області

У березні 2022 року на Київщині заборонили відвідувати ліси цивільному населенню. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану. Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років.

У Києві також продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Порушникам загрожує штраф, що може сягати кількох тисяч гривень. Поблизу Гостомельського аеропорту висадили 4,5 тисячі саджанців дубів та сосен, щоб відновити ліс.

Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що війна за 1 рік та 10 місяців завдала довкіллю Києва та області збитків на 49 мільярдів 274 мільйони гривень.

У Святошинському лісництві у листопаді 2023 року завершили сезон посадок. На площі майбутнього лісу в 1,1 га фахівці висадили понад 8 тисяч молоденьких сіянців сосни звичайної. Через п'ять років вони стануть основою для відновлення пошкоджених частин лісової екосистеми.

Загалом за весняно-осінній період 2023 року в лісах Києва висадили понад 321 тис. сіянців. Заліснено 13,5 га. Третина — листяні породи: дуб, яблуня лісова, горобина, бархат амурський, алича. Решта — хвойні.

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