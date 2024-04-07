Авіація Сил оборони завдала ударів по війську РФ — Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ росіян.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснило 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.