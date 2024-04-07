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На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, скільки військових втратила РФ
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 7 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 447 510 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин — 13551 (+54) од,
  • артилерійських систем — 11316 (+54) од,
  • РСЗВ — 1036 (+4) од,
  • засоби ППО — 749 (+0) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8956 (+61),
  • крилаті ракети — 2064 (+4),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15071 (+79) од,
  • спеціальна техніка — 1864 (+10).

Дані уточнюються.

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