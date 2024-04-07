На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 7 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 447 510 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7074 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 13551 (+54) од,
- артилерійських систем — 11316 (+54) од,
- РСЗВ — 1036 (+4) од,
- засоби ППО — 749 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8956 (+61),
- крилаті ракети — 2064 (+4),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15071 (+79) од,
- спеціальна техніка — 1864 (+10).
Дані уточнюються.