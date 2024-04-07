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"Шахед" влучив у приватний будинок у Харкові й атака на Бєлгородщину — головні новини ранку 7 квітня
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"Шахед" влучив у приватний будинок у Харкові й атака на Бєлгородщину — головні новини ранку 7 квітня

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Харків після обстрілу
Наслідки удару по Харкову, уламки боєприпасу, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

У Харкові безпілотників влучив у приватний будинок; Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"; у Бєлгородській області пошкоджено лінію газопередачі через атаку дронів та перемога проросійського Петера Пеллегріні на президентських виборах у Словаччині Суспільне підготувало головні новини ранку 7 квітня.

1. У Харкові безпілотник влучив у приватний будинок

Уночі у Харкові один з російських безпілотників, які атакували місто, влучив у приватний будинок, почалася пожежа.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Інформація щодо поранених уточнюється.

Контекст: Кореспонденти Суспільного під час повітряної тривоги повідомляли про щонайменше два вибухи у Харкові. До цього Повітряні сили попередили про БпЛА біля Харкова зі східного напрямку.

2. Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо повістки для їхнього журналіста

Про це головком повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сирський призначив службову перевірку командувачу Сухопутних військ щодо ситуації, пов'язаної з повісткою журналісту за його розслідування щодо посадовця СБУ.

Що сталося: 6 квітня редакція інтернет-видання "Слідство.Інфо" заявила, що працівники СБУ використали Солом’янський ТЦК для тиску на ЗМІ.

Як вважають журналісти, йдеться про спробу мобілізувати кореспондента Євгена Шульгата через помсту за його професійну діяльність, а саме — розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

3. Кілька селищ у Бєлгородській області РФ зазнали атак безпілотниками

Кілька селищ Бєлгородської області Росії зазнали атак за допомогою безпілотників. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

За його даними, у селищі Ленінський Шебекінського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння, пожежники вже загасили вогонь.

Село Дроновка Грайворонського міського округу зазнало атаки за допомогою FPV-дронів. Загалом унаслідок чотирьох атак повністю згоріли два автомобілі, також пошкоджено лінію газопередачі.

4. На виборах президента у Словаччині переміг проросійський Петер Пеллегріні

У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів після оброблення 100% бюлетенів.

Про це повідомило Словацьке управління статистики.

Пелегріні — 53,12%, Корчок — 46,87%", — такі дані опубліковані на сайті управління.

Президент у Словаччині обирається загальним голосуванням на п'ять років. У першому турі, що відбувся 23 березня, брали участь дев'ять кандидатів, але жоден з них не набрав абсолютної більшості.

Чому це важливо: Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини і проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо стандартизації відносин з Росією. Він вважає, що санкції проти Москви неефективні та негативно позначилися на словаків.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

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