Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснило 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Родіонівка Сумської області; Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області; Слов’янськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Бердичі, Калинове, Архангельське, Новоселівка Перша, Селидове, Новопокровське, Семенівка, Очеретине, Яснобродівка, Нетайлове, Скучне, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Макарівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не з допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де військо РФ намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де росіяни за підтримки авіації 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 2 рази атакувало позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби військо РФ здійснило 6 безуспішних атак позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.