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Україна цього року отримає 10% від необхідної кількості винищувачів — Зеленський
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Україна цього року отримає 10% від необхідної кількості винищувачів — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна отримає 10% від необхідної кількості літаків.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Окрім тих, що у нас є, те, що нам наразі готові давати партнери у 2024 році, складає 10% від того об'єму, який нам потрібен. Що таке 10% від того об'єму? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні", — зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, якщо боротися у небі, то боротися і перемагати, а не просто говорити: "У нас є винищувачі F-16".

"Нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього у цьому році буде. Але якщо і літаки, і ППО — так можна", — додав глава держави.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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